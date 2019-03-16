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السبت 16/مارس/2019 - 11:33 ص

برلمانية: الإرهاب أصبح وباء عالمي لا بد من استئصاله

فايقة فهيم،
فايقة فهيم،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2554103

أدانت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجس النواب، الهجوم الإرهابي المفجع الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة، أمس، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدة أن ما حدث بمثابة الرد الحاسم على أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"، وجرس إنذار لتوحيد الإنسانية ضد قوى الشر والإرهاب.

وقالت "فهيم"، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إن ذلك الهجوم الإجرامي الصادم، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء البريئة المسالمة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة الاتحاد وعدم التساهل مع جميع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة.

ولفتت إلى أن هذا الحادث الغادر يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ولا بد للعالم أن يلتف حول محاربة هذه الظاهرة، التي باتت وباءً ينتشر في جسد المجتمعات الإنسانية.

وأوضحت "فهيم" أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول التي نادت مرارًا وحذرت من مخاطر الإرهاب، على السلم والأمن الدوليين، وأطلقت العديد من المبادرات بهدف ترسيخ التعاون بين الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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