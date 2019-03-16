سماك يضرم النيران في سيارة سائق بالقليوبية

اتهم سائق، سماك، بإضرام النار في سيارته بسبب خلافات سابقة بينهما في الخانكة بمحافظة القليوبية.



وكشف العميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، عن نشوب حريق بسيارة بجوار مسجد العمدة بمنطقة المنايل، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بالاشتراك مع الأهالي.



وتبين من التحريات نشوب الحريق بسيارة سوزوكي ملك "وائل. سيد." 38 عامًا سائق، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.



بسؤال مالك السيارة اتهم "تامر. ا. م" وشهرته "تامر السماك" 36 عامًا، سماك، بكسر زجاج السيارة الأمامي وإلقاء زجاجة بداخلها مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، مما أدى إلى اشتعال النيران، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2848 إدارى مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.