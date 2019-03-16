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السبت 16/مارس/2019 - 11:21 ص

حى الزيتون: المركز الشبابى يسهم فى إدماج الشباب بأنشطة رياضية

اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت
مصطفى عبدالله
dostor.org/2554097

قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون؛ إن موافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على تخصيص قطعة أرض كمركز شباب رياضى بشارع عثمان المتفرع من طومان باى بحى النزهة، ستسهم في إدماج الشباب في أنشطة رياضية تسهم في زيادة الوعي لديهم.

وأوضح بهجت في تصريحات لـ"الدستور" أنه بموجب الموافقة على التخصيص لقطعة الأرض البالغة 1600 متر تنتقل ملكيتها إلى الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الكاملة تجاهها من الطرح والشركات الفاعلة وغيرها من الإجراءات، مشيرًا إلى أن المركز الشبابى ضمن خطط المحافظة في الاستثمار الرياضي الخاصة.



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