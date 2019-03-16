السيطرة على حريق شقة بجوار محطة كهرباء فى شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة أرض نوبار، بجوار شركة كهرباء شبرا الخيمة دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأرض نوبار بشبرا الخيمة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.



وتبين من المعاينة أن الشقة في منزل مكون من 4 طوابق، والحريق نشب في الطابق الثالث علوى باسم "محمود. ع. ف"، وتمت السيطرة على الحريق، حيث قضت النيران على محتويات الشقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.