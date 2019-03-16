رئيس الوزراء يتوجه إلى أسوان للمشاركة في مؤتمر "الشباب العربي الإفريقي"
يتفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوي، فيما يتوجه عقب ذلك إلى مدينة أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربي الإفريقي.
يتفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوي، فيما يتوجه عقب ذلك إلى مدينة أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربي الإفريقي.
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