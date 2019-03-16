غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الجامعي السادس بجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، تنظيم الإدارة العامة للمكتبات الجامعية بالجامعة معرض الكتاب الجامعي السادس، خلال الفترة من 17 وحتى 28 مارس الجاري، مؤكدا أن المعرض هذا العام يتميز باحتوائه على أحدث الإصدارات من الكتب العلمية والأدبية والفنية والتاريخية لأكبر وأضخم دور النشر المصرية والعالمية.



وأشار "عبد النبي" إلى أن الجامعة قامت بالتواصل مع دور النشر لتقديم خصومات على جميع الكتب العلمية لخدمة للطلاب لتصل إلى 25%، والمترددين على المعرض من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، بالإضافة إلى الخصومات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي تصل إلى 60% دعما وتشجيعا للمثقفين والمترددين على المعرض من أبناء الجامعة.



ومن جهته، أوضح الدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المعرض يفتح أبوابه للطلاب من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا، ويشارك فيه العديد من دور النشر وأضخمها والتي منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، المؤسسة الدولية للكتاب، دار الكتاب الحديث، ميريك، أيميك، مكتبة أوزوريس، الأنجلو، المكتبة الأكاديمية، المعرفة اللامحدودة، سمارت بوك شوب، المكتبة العصرية، ومركز الكتاب للنشر.



ويقام على هامش المعرض فعاليات تضم ندوات ومعارض فنية وفعاليات ثقافية، تشارك فيها كليات التربية النوعية والسياحة والفنادق، الزراعة، الفنون الجميلة، والتربية الفنية.