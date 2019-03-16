بالصور.. ضبط مواد مخدرة داخل طيور مجمدة بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، في مارس الجاري، من ضبط راكب مسافر على طائرة شركة فلاي ناس المتجهة إلى الرياض.



وذلك بعد أن اشتبهت الخدمة المعنية "نقطة التفتيش الأولى" من إدارتي "البحث الجنائي- تأمين الركاب" على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر على مخبأ بداخل بعض المأكولات "طيور مجمدة" وبداخله (1950 ألف تسعمائة وخمسون قرصا) لعقار الترامادول المخدر.



وكذلك ( 8،400 ثمانية آلاف وأربعمائة قرص) لعقار الكبتاجون المخدر، وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.