التحقيق في تحرش 6 عاطلين بفتيات داخل مول في الرحاب

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة تحرش 6 عاطلين بـ3 فتيات، والشروع في قتل صديقهم داخل مول بمدينة الرحاب، وأمرت النيابة بسرعه وضبط المتهمين.



كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا يفيد بقيام 6 عاطلين بضرب "عمار. م" 15 سنة، والشروع في قتله، وذلك بعد قيام المتهمين بالتحرش بـ3 فتيات، وبتدخل المجني عليه قاموا بضربه والشروع في قتله.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول، تم رصد المتهمين وجار ضبطهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.