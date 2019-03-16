الحماية المدنية بالغربية تلبي 15 بلاغًا خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم السبت، تلقي غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، 15 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، خلال يوم واحد.



وحسب بيان أمني، تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، عن ورود 5 بلاغات حرائق متنوعة، و8 مخالفات في مجال الوقاية من أخطار الحريق، وبلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارة متروكة"، وبلاغ إنقاذ بري "حادث تصادم".



وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتجري شئونها.