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اقتصاد
السبت 16/مارس/2019 - 11:12 ص

"نصار" يبحث مع الاتحاد الأوروبى مستقبل العلاقات الاقتصادية

نصار يبحث مع الاتحاد
دعاء أبو العزم
dostor.org/2554085

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبى يأتى على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يمثل الشريك التجارى الأول لمصر.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجارى.

وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية، والتي تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبى.

وقال الوزير إن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الأوروبى وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين، بهدف إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة، فضلًا عن مزايا الاتفاقات التجارية التى يرتبط بها الطرفان فى المحيط الإقليمى والقارى، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية وافقت مؤخرًا على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصرى في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر.

وفى هذا الصدد، لفت نصار إلى حرص مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الأوروبى الإفريقى، خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والتي تمثل عامل جذب كبير للعديد من الشركات الأوروبية للتواجد في هذا السوق الواعد.

وأشار الوزير إلى أن هناك توافقا كبيرا بين رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء وبين أهداف ورؤى الجانب الأوروبى وبصفة خاصة في مجالات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة والشباب بصفة عامة.

من جانبه أكد إيفان سوركوش أن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو الأمر الذى يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تواجد الشركات الأوروبية في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق بين المفوضية الأوروبية بالقاهرة وهيئة قناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجارى لعرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع الأعمال والبنوك الأوروبية.

ولفت سوركوش إلى سعى الاتحاد للاستفادة من ترأس مصر للاتحاد الإفريقى لتعزيز التعاون الأوروبى الإفريقى، خاصة في ظل مبادرة تحالف أوروبا – إفريقيا والتي تم تدشينها العام الماضى، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادى المشترك بين القارتين.

وأشار إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل مجموعة عمل في إطار هذا التحالف لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وإفريقيا في مجال الزراعة، وتم إصدار عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعى بالدول الإفريقية.

"نصار" يبحث مع الاتحاد الأوروبى مستقبل العلاقات الاقتصادية
"نصار" يبحث مع الاتحاد الأوروبى مستقبل العلاقات الاقتصادية
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