قبل أيام من زفافها.. انتحار فتاة بشنق نفسها في دمياط

أقدمت فتاة على الانتحار بشنق نفسها في قرية "كفر المنازلة"، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، قبل أيام من زفافها.



تم نقل الفتاة وتدعى "عفت. م"، 20 عامًا، إلى مستشفى كفر سعد المركزي، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.



وبسؤال ذويها أكدوا العثور عليها بداخل إحدى غرف المنزل معلقة في حبل بسقف الغرفة، فيما أكد مقربون منها أن حفل زفافها كان مقررا له خلال شهر.



تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.