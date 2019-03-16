اللجنة الوطنية الليبية لتنسيق التعاون الدولي تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1454 لسنة 2018، اجتماعها التشاوري الأول، بقاعة الاجتماعات بوزارة التخطيط.



وبحث الاجتماع، التشاوري الأول آلية تفعيل متابعة مشاريع التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى بما يتوافق مع الأولويات والمصلحة الوطنية، وضرورة التواصل والتعاون الدائم بين كل مكاتب التعاون الفني والدولي بالوزارات والمؤسسات الحكومية لتنسيق العمل.



واتفق في الاجتماع على تعزيز الملكية الوطنية بإشراك المؤسسات المحلية المختلفة لضمان مبدأ السيادة الوطنية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستفادة منها في قضايا ومشاريع التعاون بين دولة ليبيا والمجتمع.