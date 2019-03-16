‏علاء عابد يهنئ ضياء رشوان بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بعد فوزه الكاسح بمنصب نقيب الصحفيين.



وقال "عابد": لقد عرفت "رشوان" كرجل دولة ناجح من خلال نجاحه الكبير فى قيادة الهيئة العامة للاستعلامات، التى أصبح لها دورها الكبير والمحوري فى الدفاع عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، السياسية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة نقيب الصحفيين الجديد على حل جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الصحافة المصرية.



وأبدى استعداده التام لإعداد مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، ليتقدم به مع زملائه أعضاء البرلمان لمجلس النواب لإصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية، على أن يلبى هذا التشريع مطالب جموع الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم الصحفية.