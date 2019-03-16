القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
لايف ستايل
السبت 16/مارس/2019 - 11:08 ص

تطبيق يعمل على توصيل الأدوية لمرضى السرطان غير القادرين بالمجان

تطبيق يعمل على توصيل
شيماء دهب
dostor.org/2554080

"من رحم المعاناة تتولد الفكرة" بالفعل هذا ينطبق على تجربة دعاء عارف التي نجت من مرض السرطان، بعد مرورها بتجربة أسهل ما نستطيع أن نوصفها به أنها أليمة، ففكرت في إنشاء ما يساعد المرضى للوصول للأدوية ومعرفة الصيدليات الأقرب لهم المتوفر بها هذه الأدوية مع الوصول لأفضل الأسعار.

عانت دعاء خلال فترة العلاج من مشكلة عدم وجود الدواء، أو صعوبة حتى تجده فأنشأت على جوجل بلاي تطبيق تحت اسم "شفاء" يعمل على توصيل الأدوية للمريض من أقرب صيدلية له.

قالت "دعاء" أن تطبيق شفاء يتيح التواصل المباشر بين المرضى والصيدليات، حيث يقوم المريض بعمل سكان للروشتة أون لاين، واختيار طريقة الدفع وطلب الأدوية، وعن طريق نظام تحديد المواقع (الچى پى اس)، يصل الطلب إلى أقرب صيدلية، مع إمكان تقدمه للصيدليات الأقرب التالية، اذا لم يتوفر الدواء فى الصيدلية الأولى.

وأضافت "دعاء": تشمل خدمة التطبيق شراء المنتجات الخاصة بالمرضى بخلاف المنتجات الدوائية وذلك من خلال خاصية التسوق الالكترونى التى يتيحها، ونظرًا لارتفاع أسعار بعض الأدوية يقدم التطبيق توفيرها لمن تبرع بها للمرضى بدون مقابل وهي الأدوية المقدمة لهم من جانب الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

نظرا لارتفاع ثمن الأدوية، أوضحت قيام تطبيق شفاء ببناء أول منصة لتوفر الأدوية التي تم التبرع بها لغير القادرين، من خلال شهادات مقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما أنه حاز التطبيق على العديد من الجوائز منها جائزة مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، كما حصل على المركز الاول فى مسابقة ريادة الاعمال التقنية.

اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

دراسة: مواقع التواصل الاجتماعى تُصيب النساء بالأمراض

الآن

البنك المركزي يطرح غدًا أذون خزانة بـ18 مليار جنيه

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

الصحة: الدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين ملتقى الشباب بأسوان

الصحف تبرز جولة السيسي في توشكى.. وافتتاح "الشباب العربى والإفريقي" اليوم

ads
الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

قبل أيام من زفافها.. انتحار فتاة بشنق نفسها في دمياط

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

بث مباشر .. ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان «الجلسة الافتتاحية»

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

ليفربول يخسر جهود قائده في سباق صدارة البريميرليج

زيدان يضيق الخناق على حارس مرمى ريال مدريد ويحضر البديل

مدرب ليفربول يكشف خطته الجديدة لـ"الميركاتو الصيفي"

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

قبل أيام من زفافها.. انتحار فتاة بشنق نفسها في دمياط

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

بث مباشر .. ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان «الجلسة الافتتاحية»

ads
كشكول

اليوم.. "100 مليون صحة" تواصل عملها بأصول دين الزقازيق

"تيودور بلهارس" ينظم اليوم العلمى السنوي للمعهد

"معركة الفصحى والعامية في مصر" ندوة بألسن عين شمس

"كشكول" ينشر التفاصيل الكاملة لأزمة مشاريع التخرج بـ"إعلام جنوب الوادي"

عميد "إعلام الشروق" يتدخل لاحتواء غضب طلاب جنوب الوادي

الأمصار

دراسة كورية: أمراض اللثة تفاقم خطر الإصابة بالخرف

هكذا ظهر السفاح.. نيوزيلندا تبدأ بمحاكمة الإرهابي "صور"

مفاجأة.. 3 مصريين من بين ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

السبت.. إضراباً عاماً في غزة تنديداً بممارسات "حماس"

وفاة السعودي صاحب "السبابة" في حادث نيوزيلندا "صور"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

خبراء يحذرون من استخدام النساء الخاطئ لموانع الحمل

"الشجرة النافورة".. تعرف على تفسير هذه الظاهرة الخارقة

الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا يجسد ثقافة الكراهية وتنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

دراسة: نوم القيلولة يجنب الإصابة بالنوبات القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎