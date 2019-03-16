تطبيق يعمل على توصيل الأدوية لمرضى السرطان غير القادرين بالمجان

"من رحم المعاناة تتولد الفكرة" بالفعل هذا ينطبق على تجربة دعاء عارف التي نجت من مرض السرطان، بعد مرورها بتجربة أسهل ما نستطيع أن نوصفها به أنها أليمة، ففكرت في إنشاء ما يساعد المرضى للوصول للأدوية ومعرفة الصيدليات الأقرب لهم المتوفر بها هذه الأدوية مع الوصول لأفضل الأسعار.



عانت دعاء خلال فترة العلاج من مشكلة عدم وجود الدواء، أو صعوبة حتى تجده فأنشأت على جوجل بلاي تطبيق تحت اسم "شفاء" يعمل على توصيل الأدوية للمريض من أقرب صيدلية له.



قالت "دعاء" أن تطبيق شفاء يتيح التواصل المباشر بين المرضى والصيدليات، حيث يقوم المريض بعمل سكان للروشتة أون لاين، واختيار طريقة الدفع وطلب الأدوية، وعن طريق نظام تحديد المواقع (الچى پى اس)، يصل الطلب إلى أقرب صيدلية، مع إمكان تقدمه للصيدليات الأقرب التالية، اذا لم يتوفر الدواء فى الصيدلية الأولى.



وأضافت "دعاء": تشمل خدمة التطبيق شراء المنتجات الخاصة بالمرضى بخلاف المنتجات الدوائية وذلك من خلال خاصية التسوق الالكترونى التى يتيحها، ونظرًا لارتفاع أسعار بعض الأدوية يقدم التطبيق توفيرها لمن تبرع بها للمرضى بدون مقابل وهي الأدوية المقدمة لهم من جانب الجمعيات والمؤسسات الخيرية.



نظرا لارتفاع ثمن الأدوية، أوضحت قيام تطبيق شفاء ببناء أول منصة لتوفر الأدوية التي تم التبرع بها لغير القادرين، من خلال شهادات مقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما أنه حاز التطبيق على العديد من الجوائز منها جائزة مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، كما حصل على المركز الاول فى مسابقة ريادة الاعمال التقنية.

