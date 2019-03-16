زين الدين يطالب بمواجهة استغلال "الإرهابية" للألعاب الإلكترونية

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من استخدام العناصر الإرهابية لعدد من الألعاب الإلكترونية على الإنترنت كوسيلة للتواصل بين أعضائها وخاصة الألعاب التى تتيح لمستخدميها الاعتماد على أكثر من لاعب، ومن هنا تستطيع العناصر الإرهابية أن ترسل تعليماتها لأعضائها عبر شبكة الإنترنت.



وطالب "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة مثل هذه الأساليب التى تلجأ لها جماعة الإخوان الإرهابية واستخدامها لشفرات سرية فى التواصل مع أعضائها عبر الألعاب الإلكترونية، ومنها كلمات تخص اللعبة نفسها حتى لا يستطيع أى شخص تتبعها لتساعدها فى تنفيذ العمليات الإرهابية فى مختلف الدول أو استقطاب الأطفال والشباب للانضمام إليها.



وأكد أن خبراء المعلومات أكدوا أن الألعاب الإلكترونية باتت تشكل خطرا كبيرا على رب الأسرة الذى يحب أن يتحدث باستمرار مع أطفاله ويشرح لهم كل ما يتعلق بالإنترنت حتى لا يقع فريسة للجماعات الإرهابية.



