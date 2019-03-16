ندوة لتكريم المنتجة درة بوشوشة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيمت صباح اليوم السبت، أولى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الثامنة، وهي ندوة تكريم المنتجة التونسية درة بوشوشة، بحضور كلا من خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والفنانة سلوى محمد علي، وعدد من الفنانين التونسيين.



يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.



وتُقام الدورة الثامنة خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.