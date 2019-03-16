"مسعود" يطالب العالم بالأخذ برؤية السيسى لمواجهة الإرهاب الأسود

أدان المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشدة الهجوم الإرهابى الغادر الجبان الذى استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المصلين.



وقال "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تُعد جريمةً بشعةً تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولى بسرعة التدخل لمواجهة ظاهرة الارهاب الأسود والأخذ برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت تهدد أى دولة فى العالم.



وقال النائب أمين مسعود إن تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب أصبح ضرورة حتمية لوضع حد للداعمين له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة، متوجها بخالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.