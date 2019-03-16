رئيس قسم الاقتصاد بتجارة أسوان: الملتقى يزيد من فرص الاستثمار

قال الدكتور حسن أمين الشقطي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسوان، وأمين لجنة السياسات بحزب مستقبل وطن، إن انعقاد ملتقى الشباب العربي والأفريقي له فوائد اقتصادية سترتكز على عدة محاور الجزء الأول الفرص الاستثمارية، حيث أنه سيساهم في توسيع نطاق الفرص الاستثمارية التي تجلبها مصر، وأن مصر كانت في عام 2014 المرتبة السادسة ف الاستقطاب الأجنبى، ووصلت في عام 2018إلى المرتبة الأولى، موضحا ان ذلك أحد ثمار المنتديات والفعاليات التي اطلقها اللرئيس خلال هذه السنوات.



وأضاف لـ"الدستور" أن مصر اليوم تستقطب أعلى قيمة داخل افريفيا، والمستهدف الذي نسعى لتحقيقه أستقطاب أعلى قيمة من إفريقيا نفسها، وأن ملتقى الشباب العربي والأفريقى ليس مجرد فاعلية فقط وإنما هو أستثمار بين، وتجارة بينية، وأنه من المعروف أن الأستثمار يسبق التجارة، مشيرا إلى أن الاستثمار المصري في إفريقيا هو الذي يبنى أمكانية ان نستحوذ على أكبر حصة في التصدير لأفريقيا، وأفريقيا عبارة عن فرص سياحية، واليوم يوجد دول أفريقية أصبحت واعده في تصدير السائحين للخارج.



أوضح "الشقطى" أن بتنظيم هذا الملتقى، مصر استهدفت تغير الخريطه سياحية المصرية بأضافة قارة جديدة، وأن في مصر كانت لاتتوافر لديها سياحة الأفارقة بهذا الشكل الكبير، أما اليوم نستطيع أن نجذب من مليون ل 4مليون سائح افريقى اضافى للسياحه التقليدية الوافدة لمصر، لافتا إلى أن هذا النوع من السياحة له ميزه اننا من الممكن أن ننظم برامج سياحية في فترة الصيف في أثناء أرتفاع درجات الحرارة في أسوان والأقصر، ولكنها تمثل لبعض الدول الإفريقية انخفاض، وبذلك سنغطى برامج سياحية خلال الأيام التي تنخفض بها نسبة الاشغالات.



وأشار إلى أن التغير الذي حدث أسوان يعد أحد ثمار الملتقى، وسيعلمنا كيف نرتقى، حيث أنهوتم رفع المستوى الجمالى لأسوان وتزينت المدينة بأنعقاد الملتقى الشباب العربي والأفريقى، وأنه في أعتقاده ان ذلك سيستمر وسيصبح نمط حياة وأنها أحد الممميزات الأساسية التي أستفاد بها أهالى المدينة، موضحا ان عقب الملتقى سنحصل على مكسبين أولهما أستقطاب نمط جديد للسياحة، وهو سياحة من إفريقيا والحصول على حصة مرتفعة سواء بأسوان أو مصر كلها، وثانيهما كملتقى دولي وضع مصر على خريطة الوجهات الأكثر استقرارا كون، حيث إن بأنعقاده في مدينة أسوان المصرية رفع صقف التميز ف الأستقرار السياسي، ومشاركة وفود أفريقية بهذا الكم أضافت مزيد من التميز كواجهه سياحية مستقرة.