"الملا": مصر حققت أعلى معدلات إنتاج للبترول والغاز خلال فبراير

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الطاقة إحدى أهم دعائم الاقتصاد وبناءً على ذلك تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة، ويتم تنفيذ خطة عمل لإصلاح قطاع البترول تحت مظلة استراتيجية الطاقة الجديدة والتى تتضمن الأمن والاستدامة والحوكمة.



وأشار "الملا" إلى أن القطاع تمكن خلال الأعوام الأربع الأخيرة من تحقيق نجاحات متميزة فى مجال الطاقة، أدت للنجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى وتحويل مصر من دولة تعانى من نقص حاد فى الطاقة إلى أحد أكبر منتجى الغاز فى المنطقة ومن ثم إعادة نشاط التصدير، وكذلك النجاح فى استعادة ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات المهمة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات لإنتاج البترول والغاز فى تاريخ مصر فى فبراير 2019، حيث وصل إلى 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا.





وأضاف: كما تم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2019" إعلان نتائج المزايدتين الأخيرتين ومنح 11 قطاعًا جديدًا لشركات البترول العالمية الكبرى، ومن ضمنها شركة إكسون موبيل التى ستعمل فى نشاط البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الملا مع أعضاء معهد الشرق الأوسط، أحد أهم المراكز الفكرية بالولايات المتحدة، وشارك فى اللقاء عدد كبير من ممثلى شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية، والذى نظمه كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة الأمريكية بمصر.

