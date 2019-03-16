تليبرنتر: ضياء رشوان نقيبًا لـ"الصحفيين".. وشهيد مصري جديد بحادث نيوزلندا الإرهابي
أهلًا بكم في نشرتكم اليومية «Teleprinter» الخاصة بعرض موجز لما تناولته صحف اليوم السبت 16 مارس 2019.
Fake News:
فى أخبار المتابعات، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ 40 سيارة إسعاف مجهزة وعناية مركزة، و3 لنشات إسعافية، لتأمين فعاليات ملتقي الشباب العربى الإفريقي والمنعقد فى مدينة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، اعتبارًا من غدٍ الأحد 17 مارس الجارى، جاء ذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وفي الأخبار الطارئة؛ أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين النتيجة النهائية لنتيجة الانتخابات علي مقاعد أعضاء المجلس، وأسفرت النتيجة عن فوز كل من:
Extra news eldostor:
- طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة.. اليوم السابع
- البنك المركزي يطرح غدًا أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. الدستور
-عاجل| وزيرة الهجرة: شهيد مصري جديد بحادث مسجد نيوزيلندا.. الوطن
وتناولت برامج التوك شو العديد من الأخبار كان أبرزها:
ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد فوزه بمنصب النقيب
وفى الرياضة، يستضيف الأهلى فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق شبيبة
الساورة الجزائرى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات
لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية
للتونسى الصادق السلمى، وبحضور 15 ألف مشجع.
فيما يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب 5 يوليو بالجزائر استعدادًا لخوض مواجهة نصر حسين داى الجزائرى غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
واخترنا لكم من مقالات الصحف مقال الكاتب عباس الطرابيلى المنشور في جريدة الوفد بعنوان "خط واحد.. لا يكفي"، وتحدث الكاتب فى مقاله عن تزامن فعاليات مؤتمر شباب إفريقيا فى أسوان اليوم برئاسة الرئيس السيسى، مع تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر عن ضرورة تكثيف التعاون المصرى مع إفريقيا، وانه يبحث خطة تنفيذية لتدشين خط ملاحى منتظم مع إفريقيا لمضاعفة حركة التجارة، مؤكدا أن خطًا واحدًا للملاحة لا يكفى، بل لابد من خطين ملاحيين- على الأقل- الأول يربط مصر مع دول شرق إفريقيا المطلة على المحيط الهندى ووسط القارة، والخط الملاحى الثانى ينطلق من مصر على البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطى ويربط دول وشعوب غرب إفريقيا من موريتانيا شمالًا إلى جنوب إفريقيا مرورًا بكل دول هذا الغرب الإفريقى من السنغال والنيجر والكونغو ونيجيريا وغيرها.. لقراءة المقال كاملًا اضغط هنا