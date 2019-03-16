تليبرنتر: ضياء رشوان نقيبًا لـ"الصحفيين".. وشهيد مصري جديد بحادث نيوزلندا الإرهابي

فيديو منتشر مع تعليق بيقول: "أضحك على مسخرة جيش ما تسمى بقطر، القوات الخاصه القطريه اثناء الاحتفال وعرض الاقتحام المسلح علي الهواء... باظ الفرح.. مش هتقدر تغمض عنيك هؤلاء المسخ الذين يتندرون في قناة الخنزيرة على أسيادهم جيش مصر العظيم خير أجناد الأرض".. إلا أن المنشور يحتوي على معلوات مغلوطة، والحقيقة أن الفيديو ليس من قطر، ولكن من باكستان، وتاريخ حدوث الواقعة 27 نوفمبر 2018، كان على هامش استعراض لقوات باكستانية".

فيديو منتشر مع تعليق بيقول: "أضحك على مسخرة جيش ما تسمى بقطر، القوات الخاصه القطريه اثناء الاحتفال وعرض الاقتحام المسلح علي الهواء... باظ الفرح.. مش هتقدر تغمض عنيك هؤلاء المسخ الذين يتندرون في قناة الخنزيرة على أسيادهم جيش مصر العظيم خير أجناد الأرض".. إلا أن المنشور يحتوي على معلوات مغلوطة، والحقيقة أن الفيديو ليس من قطر، ولكن من باكستان، وتاريخ حدوث الواقعة 27 نوفمبر 2018، كان على هامش استعراض لقوات باكستانية".

وفى الرياضة، يستضيف الأهلى فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق شبيبة الساورة الجزائرى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية للتونسى الصادق السلمى، وبحضور 15 ألف مشجع.



فيما يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب 5 يوليو بالجزائر استعدادًا لخوض مواجهة نصر حسين داى الجزائرى غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



واخترنا لكم من مقالات الصحف مقال الكاتب عباس الطرابيلى المنشور في جريدة الوفد بعنوان "خط واحد.. لا يكفي"، وتحدث الكاتب فى مقاله عن تزامن فعاليات مؤتمر شباب إفريقيا فى أسوان اليوم برئاسة الرئيس السيسى، مع تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر عن ضرورة تكثيف التعاون المصرى مع إفريقيا، وانه يبحث خطة تنفيذية لتدشين خط ملاحى منتظم مع إفريقيا لمضاعفة حركة التجارة، مؤكدا أن خطًا واحدًا للملاحة لا يكفى، بل لابد من خطين ملاحيين- على الأقل- الأول يربط مصر مع دول شرق إفريقيا المطلة على المحيط الهندى ووسط القارة، والخط الملاحى الثانى ينطلق من مصر على البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطى ويربط دول وشعوب غرب إفريقيا من موريتانيا شمالًا إلى جنوب إفريقيا مرورًا بكل دول هذا الغرب الإفريقى من السنغال والنيجر والكونغو ونيجيريا وغيرها.. لقراءة المقال كاملًا اضغط هنا