"الملا": مصر أحد أقدم منتجى البترول فى العالم

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع أعضاء معهد الشرق الأوسط، أحد أهم المراكز الفكرية بالولايات المتحدة.



وشارك فى اللقاء عدد كبير من ممثلى شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية والذى نظمه كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة الأمريكية بمصر.



وألقى الوزير كلمة أكد فيها أهمية صناعة الطاقة التي تلعب دورًا حيويًا فى مستقبل التنمية الاقتصادية للدول والرخاء العالمى، مشيرًا إلى أن مصر تعد أحد أقدم منتجى البترول فى العالم وأن صناعة البترول والغاز فى مصر تعود إلى عام 1886، بداية من اكتشاف أول بئر بترول فى الصحراء الشرقية وبدء أول انتاج من بئر جمسة فى عام 1910 وأن صناعة الغاز المصرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تم اكتشاف أول حقل غاز "أبو ماضى" فى منطقة دلتا النيل فى عام 1967.



وأوضح أن مصر مرت بمرحلة انتقالية مهمة تهدف إلى إحداث تغيير جذرى لتلبية طموحات الشعب المصرى بدءًا من منتصف عام 2014، حيث شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج إصلاحى جوهرى لاستعادة التوازن الاقتصادى والتنمية وتوفير فرص عمل ملتزمة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، وأن هذه الإصلاحات مكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية مميزة، حيث ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار بنهاية فبراير، وهو ما يعد أعلى مستوى شهدته مصر فى تاريخها.



وأضاف: كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5.4%، ووصل حجم التدفق للعملة الصعبة إلى 163.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة ولضمان المزيد من النجاح، وتبنت مصر رؤية 2030 والتى تهدف إلى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتنوع، يعتمد على الإبداع والمعرفة ومبنٍ على العدالة الاجتماعية.