حبس "عصابة الثعلب" لترويج المواد المخدرة في الأميرية

قررت نيابة الأميرية، اليوم السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة في الأميرية.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما "زاهر. م"، و"ناجي. و" والشهير بـ"الثعلب"، وبسؤالهما أنكرا ترويجهما للمواد المخدرة وبيعها للشباب، كما أنكرا امتلاكهما للمواد المضبوطة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الأميرية تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 15 قطعة حشيش، 10 أكياس استروكس، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.