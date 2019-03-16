نجار يحاول الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة بالبحيرة

أقدم نجار بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة على الانتحار، بتناول عدد من أقراص لعقار مهدئ للأعصاب، لمروره بحالة نفسية سيئة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء أبوغزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، من المستشفى العام بوصول " عبدالعاطى. ا. ا" 24 عاما، نجار، ومقيم بعزبة عرفان دائرة المركز، مصابا بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومه، وتم تحويله وحجزه بقسم السموم بمستشفى كفرالدوار العام تحت الملاحظة.



وعلى الفور انتقل الرائد عبدالعزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية، وبسؤاله قرر بتناوله عددا من أقراص دوائية لعقار ليودين المهدئ للأعصاب لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.