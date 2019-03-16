فحص 116692 مواطنا في "100 مليون صحة" بالوادي الجديد

صرحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد؛ أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم خلال الأسبوع الثالث من انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة، بلغ 116 ألف و692 مواطن بنسبة 224٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.



من جانبها أوضحت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابته والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 82 فرقة.



قد أعلنت المحافظة عن استهداف 172 ألف و631 مواطن من خلال المبادرة التي أنطلقت في الأول من مارس وتستمر حتى نهاية ابريل الحالي. وذلك باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات وتوفير وسائل إنتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري النائية لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والإطمئنان على صحتهم.