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السبت 16/مارس/2019 - 09:36 ص

ليفربول يخسر جهود قائده في سباق صدارة البريميرليج

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون
وكالات
dostor.org/2553980

يفتقد ليفربول رسميا جهود لاعب خط وسطه جوردان هندرسون في مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدا الأحد التي سيحل فيها ضيفا على فولهام ضمن الجولة الحادية والثلاثين.

وذكر يورجن كلوب المدرب الألماني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن إصابة هندرسون البالغ 28 عاما في الكاحل والتي أخرجته من مباراة بايرن ميونخ في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال وفاز بها فريق المدرب كلوب 3-1 ليبلغ دور الثمانية، ستبعده عن مواجهة فولهام في الدوري.

ويتواجد ليفربول خلف مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ويسعى لاستعادة الصدارة التي فقدها في الأسابيع القليلة الماضية.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة لكن كلوب أوضح أن سيتي سيواجه اختبارين أمام توتنهام الثالث وغريمه مانشستر يونايتد في أبريل.

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