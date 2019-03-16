غلق بوغازي رشيد وإدكو بسب سوء الطقس

تعرضت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، اليوم، لموجة من الطقس السيء مصحوبًا بأمطار غزيرة على إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص؛ ما أدى إلى إغلاق بوغاز رشيد وإدكو، أمام حركة الصيادين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.



ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح، والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، واستعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.



وشدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التدخل والتعامل في حال حدوث طارئ، مشيرا إلى تلقي تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة، فضلا عن متابعة الغرف الفرعية والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.



وطالب «آمنة» الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية، بمتابعة المراكب النيلية الخاصة بنقل المواطنين بفرع النيل والرياح البحري، مع الالتزام بالمقرر برخصة المركب في النقل بين المحافظات المجاورة، لعدم تكرار حوادث.