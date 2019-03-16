اكتشاف لوحة حجرية وتابوت نادر عمرهما 375 و813 سنة بالصين

اكتشف علماء الآثار في الصين لوحة حجرية عمرها 375 عاما في مقاطعة خبي شمالي الصين، وتابوتا نادرا مطليا بالورنيش عمره 813 سنة في مقاطعة جيانغسو شرق البلاد.



وذكر علماء الآثار في مقطعة "خبي"- في بيان اليوم - أن اللوحة الحجرية المكتشفة يعود تاريخها إلى عهد أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644 - 1911 ميلاديا)، ويبلغ ارتفاعها 200 سنتيمتر وعرضها 80 سنتيمترا وسمكها 25 سنتيمترا، فيما تحتوي على نقش من 1030 رمزا يصف نطاق قاعة إمبراطورية يطلق عليها "دينجتشو للاختبارات".



وأشار علماء الآثار بمقاطعة "جيانجسو" إلى أنهم اكتشفوا تابوتا نادرا مطليا بالورنيش ومحفوظا بشكل جيد يعود تاريخه إلى عهد أسرة يوان الإمبراطورية (1206-1368 ميلاديا)، موضحين أن التابوت تم العثور عليه ضمن مجموعة من المقابر المكتشفة في موقع بناء بالمقاطعة.



وقال بنج هوي مدير مكتب الآثار التابع لمتحف مدينة "تشانجتشو" بالمقاطعة إن حالة التابوت الجيدة ترجع إلى الطين اللزج بين الحجرة والتابوت، ما ساعد على عزل الهواء، إلى جانب ارتفاع مستوى المياه الجوفية، لافتا إلى أنه تم كذلك العثور على 5 أمشاط خشبية ومشطين من الخيزران دقيقي الأسنان وعملات نقدية برونزية.