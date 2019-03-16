نحو ألفي جريمة ارتكبت في حق لاجئين بألمانيا عام 2018

سجلت سلطات الأمن الألمانية نحو ألفي جريمة ارتُكبت بحق لاجئين ونزل إيواء في البلاد العام الماضي.



وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن هذه الجرائم تتراوح بين الإهانة والأضرار المادية وتصل إلى حد التسبب في إصابات جسدية خطيرة والقتل.



وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم السبت، فإن معظم الاعتداءات (1775 جريمة) كانت تستهدف لاجئين خارج نزل اللجوء، بينما استهدفت 173 جريمة نزل لاجئين. وأسفرت هذه الجرائم عن إصابة 315 شخصا.



وتراجع بذلك عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين مقارنة بعامي 2016 و2017 وبحسب إحصائية الشرطة للجرائم ذات الدوافع السياسية، بلغ عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين عام 2016 نحو 2560 اعتداء على لاجئين و995 هجوما على نزل لهم، بينما بلغ العدد في عام 2017 نحو 1900 اعتداء و312 هجوما.



وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار"، أولا يلبكه: "جرائم العنف والتهديد بالسلاح أو بالمواد المتفجرة تحدث يوميا وفقا للإحصائيات، مسؤولية هذا العنف لا يتحملها حزب البديل من أجل ألمانيا وحده، بل أيضا مجموعات يمينية أخرى تنشر التحريض العنصري في كل مكان ويجب وضع حد لذلك".