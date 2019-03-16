الصين وفرنسا تتفقان على دفع الشراكة الاستراتيجية نحو مستوى جديد

اتفقت الصين وفرنسا على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى الاستراتيجي، والدفاع عن التعددية، وحماية مبادىء ميثاق الأمم المتحدة، والتعامل بشكل مشترك مع التحديات العالمية المتنوعة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان" مساء أمس، حيث تناولا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان أيضا على دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا نحو مستوى جديد.