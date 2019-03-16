الرئيس العراقى يؤكد حرص بلاده على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات.



وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن هناك مساع من بغداد لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم السبت.



وأشاد الرئيس العراقي خلال زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة بغداد، بانفتاح الرياض على بغداد وسعيها الجاد لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين.



بدوره قال وزير التجارة العراقي، محمد العاني، إن الوفد السعودي طرح عددا من الاتفاقيات للتوقيع عليها في كل المجالات والقطاعات.