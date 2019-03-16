غرفة نوم "مسكونة" بألف دولار

ربح متجر لبيع السلع المستعملة في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية ألف دولار من غرفة نوم يدوية الصنع، لكنها ربما تكون "مسكونة".



وبحسب وسائل إعلام محلية، حذر متجر "هابيتات هيومانتي روان كانتري" الزبائن المحتملين من أن المالك السابق لغرفة النوم قال إنه وزوجته كانت تنتابهما "كوابيس مستمرة" عندما كانا يناما في غرفة النوم.



كما أن كلابهما كانت تشتبه في سرير المظلة وخزانة الأدراج اللذين يعودان إلى خمسينيات القرن الماضي، و"لا يتوقفون عن النباح" تجاههما.



وقالت مديرة المبيعات في المتجر، إليزابيث برادي، إن زبونين فتنا بغرفة النوم ودفعا ثمنها كاملا، ولم يصدقا ما يتردد عن كونها "مسكونة".



وكان مسؤولو الإسكان بولاية كارولاينا الشمالية أمروا المتجر بالإيضاح على نحو كامل أن الأثاث "مسكون".