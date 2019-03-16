اليوم.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل بالفيوم

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الفيوم اللواء عصام سعد، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر"، بنادي قارون الرياضي، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، بحضور وليد عبد الرحمن مديرية القوى العاملة بالفيوم.



وقال الوزير إن المديرية وفرت 7850 فرصة عمل في الملتقي من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، وذلك من خلال 51 شركة، مشيرا إلى أنه سيتم- أيضا- اليوم تسليم 1219 شهادة " أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة.



ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.



كما من المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية، والتعرف من الإدارة على معدلات الإنتاج، ومدى التقدم الذي أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل علي حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلي مستوي متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور.