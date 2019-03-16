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السبت 16/مارس/2019 - 08:55 ص

"جوجل" تتخلى عن إنتاج الحواسب

جوجل تتخلى عن إنتاج
وكالات
dostor.org/2553951

نقل موقع "Business Insider" عن مصادر في شركة جوجل أخبارا تفيد بأن الشركة عازمة على التخلي عن إنتاج الحواسب الشخصية واللوحية.

وأشار الموقع إلى أن "جوجل" سرّحت العشرات من موظفي قسم "Create" المتخصص بتطوير التقنيات الخاصة بالحواسب، ووجهتهم لإيجاد وظائف جديدة لهم في أقسام شركة "Alphabet" القابضة.

وأوضح الموقع أن العاملين في "Create" كان من المفترض أن يطوروا العديد من حواسب "Pixelbook" الشخصية، وحواسب "Pixel Slate" اللوحية التي كانت ستنهض بمشروع "Made by Google"، لكن جوجل رأت أن المشروع سيكون غير مجد، وخصوصا أن مبيعات أجهزة "Pixelbook" التي طرحتها في العامين الماضيين لم ترق للمستوى المرجو منها.

ومن جانبهم، كشف بعض المهندسين والفنيين الذين تم تسريحهم من قسم "Create" عن أنهم لا يفضلون العمل في أماكن أخرى غير "جوجل"، وطالبوا بإيجاد فرص عمل لهم في الأقسام التي تطور هواتف "Pixel"، وأقسام تطوير المساعدات الذكية المنزلية التي تضمها الشركة.

ويرى بعض الخبراء في سوق الإلكترونيات أن فشل "جوجل" في بيع حواسب "Pixelbook" هو السعر المرتفع لهذه الحواسب، والذي يبلغ 1000 دولار تقريبا، فيما تباع الحواسب الشبيهة بها في الأسواق بنصف هذا المبلغ.

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