يوتيوب.. بث مباشر مباراة الأهلى وشبيبة الساورة جودة عالية HD يلا كورة أون لاين

يستضيف فريق الأهلي، شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.



مفاجآت في قائمة لاسارتي

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الساورة، وضمت:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى أحمد شوبير.



خط الدفاع: أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني.



خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجايي، أحمد حمودي.



خط الهجوم: صلاح محسن، وليد أزارو، مروان محسن.



فيما تم استبعاد كل من إكرامي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومحمد محمود وحمدي فتحي للإصابة.



التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأيمن أشرف، وسعد سمير

الوسط: السولية ونيدفيد وناصر ماهر وأجايي ورمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".



موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائرى

ويواجه فريق الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.



وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة.



مشاهدة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة فى دورى أبطال أفريقيا



شاهد مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أفريقيا



بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا



شاهد مباراة الأهلى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا



مشاهدة مباراة الأهلى اليوم فى أفريقيا



اليوم.. بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا