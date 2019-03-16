بالصور.. راغب علامة فى جلسة غنائية فريدة مع أنغامى

جلسة غنائية مذهلة بنت لها أنغامي خصّيصًا للسوبر ستار استوديو ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير مجموعة رائعة من أغنياته القديمة التي سوف تُقدّم بتوزيع جديد، إضافة لأغنيته الجديدة "صدفة" التي كتبتها ولحّنتها الفنانة إيمان النوري، والتي سوف تشكّل مفاجأة لكلّ عشّاق راغب علامة بمضمونها الذي سيُرجعنا بالذاكرة إلى النجاح الكبير الذي حقّقته أغنيته الشهيرة "آسف حبيبتي".



الجلسة الغنائية حملت اللون الأبيض عنوانًا لها، وحلّ عليها نجلا السوبر ستار خالد ولؤي ضيفيْن مميّزّيْن، وشاركا والدهما التصوير أيضًا، وإرتدوا جميعًا اللون الأبيض.



قدّم راغب علامة آداءً رائعًا في الأغاني التي سجّلها بشكل حيّ ومباشر أمام الكاميرا، وكأنّ شيئا لم يتغيّر طيلة السنوات التي مرّت على تقديمه لها، لا بل على العكس إزداد صوت السوبر ستار جمالًا وشجنًا، في الوقت الذي إكتسبت فيه صورته مزيدًا من الوسامة والسحر.



كما شارك رئيس شركة باكستايدج بروداكشن خضر علامة، شقيق راغب، في الجلسة الغنائية عزفًا على الغيتار في أغنية "بتذكّر يا أمّي" التي كتبها ولحّنها الفنان الياس الرحباني، مذكّرًا الجمهور بأيّام المهرجانات والحفلات الكبيرة التي لطالما رافق فيها خضر شقيقه عزفًا على المسرح.



يُذكر أن هذه الجلسة الغنائية قد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج جاد شويري الذي انضمّ حديثا أنغامي لإدارة وتطوير قسم الإنتاجات الخاصّة بها، علمًا أنّه من المتوقّع صدور هذا العمل المميّز الذي جمع بين السوبر ستار وأنغامي خلال الأيّام القليلة المقبلة.