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السبت 16/مارس/2019 - 07:40 ص

شيرين تشارك لطيفة الغناء فى "يلا نغنى".. اليوم

شيرين تشارك لطيفة
شيرين تشارك لطيفة الغناء فى "يلا نغنى".. اليوم
منار إبراهيم
dostor.org/2553883

تشارك المطربة شيرين عبد الوهاب صديقتها المطربة التونسية لطيفة، أثناء استضافتها بحلقة اليوم السبت من برنامج "يلا نغني" في تمام الخامسة والنصف مساءً على "MBC مصر".

وتقدم "شيرين" خلال الحلقة عدد من الأغاني منها "عيون القلب" لنجاة، و"لولا الملامة" لوردة، و"حيران" لفايزة أحمد وغيرها من الأغاني الشهيرة.

"يلا نغني" تجربة فنية مُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز البرنامج على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء.

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