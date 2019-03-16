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السبت 16/مارس/2019 - 02:05 ص

مى الغيطى تنتهى من تصوير مسلسل "زودياك"

مى الغيطى تنتهى من
dostor.org/2553882

انتهت النجمة الشابة مي الغيطي، من تصوير مسلسل "زودياك"، بطولة مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، هند عبدالحليم، أحمد خالد صالح، مايان السيد، خالد أنور ومحمد مهران وإنجي أبوزيد، إخراج محمود كامل، إنتاج شبكة قنوات ڤيو، وفيلم كلينك محمد حفظي، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف محمد معتصم.

المسلسل خيال علمي تشويقي مكون من ١٢ حلقة، وثلاث أجزاء، وسيتم عرض الجزء الأول في بداية شهر أبريل على شبكة "View".

وتجسد "مي" دور مريم، وهي فتاة حادة وعنيدة تؤمن بالأرواح وعلم الطاقة وتقوم بقراءة أوراق "التاروت" ليساعدها على معرفة المستقبل.

مي تعرضت لعدة إصابات في المسلسل لوجود مشاهد أكشن كثيرة، منها مشاهد خناقات والشد عن طريق الwire أو حبل للطيران وأدي ذلك إلى إصابة مي بشدة، حيث وقعت على ظهرها.

ومن المتوقع عرض مسلسل "زودياك" في ٢ أبريل، والجدير بالذكر أن المسلسل مستوحي من قصة الكاتب أحمد خالد توفيق "حظك الْيَوْمَ".

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