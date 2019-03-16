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السبت 16/مارس/2019 - 07:01 ص

بعد شائعة انفصالهما.. أحمد فلوكس برفقة آل شيحة فى أحدث ظهور له

أحمد فلوكس برفقة
أحمد فلوكس برفقة آل شيحة فى أحدث ظهور له
منار إبراهيم
dostor.org/2553876

ظهر الفنان أحمد فلوكس في أحدث ظهور له برفقة زوجته الفنانة هنا شيحة وشقيقتاها "حلا ومايا"، أثناء قضائهم عطلة عائلية معًا، واعتبر متابعيه تداول الصورة عن قصد تأكيدًا لعدم صحة ما تداول حول انفصاله عن زوجته خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى؛ بدأ "فلوكس" تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث فيلم "براءة ريا وسكينة"، داخل الديكور المخصص للعمل بمدينة الانتاج الإعلامي، والعمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل، وإنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب، ويشارك فى بطولة العمل كل من منة فضالى ومحسن منصور ولطفى لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

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