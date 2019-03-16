بالأسماء.. الفائزون فى انتخابات الصحفيين

أظهرت المؤشرات النهائية للفرز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، عن فوز كل من: محمد شبانة، وخالد ميري وهشام يونس "فوق السن" ومحمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيي يوسف"تحت السن".



وكان المستشار سعيد النادي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، أعلن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على ٢٨١٠ صوتًا، مقابل ١٥٤٥ صوتًا لمنافسه رفعت رشاد، موضحا أن إجمالي من أدلى بصوته في انتخاب النقيب 4823 منهم ٤٥٨٨ صوتًا صحيحا و235 صوتا باطلا.