القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال أفريقيا

يترقب عشاق النادى الأهلي، اليوم السبت، المواجهة الحاسمة أمام شبيبة الساورة الجزائري، على ملعب برج العرب الإسكندرية، فى ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".