موعد مباراة الأهلى وشبيبة الساورة فى دورى أبطال إفريقيا

يواجه فريق الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.



وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة.



وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.



وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.



ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ويتذيل سيمبا الترتيب بـ6 نقاط.