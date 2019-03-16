القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
حوادث
السبت 16/مارس/2019 - 01:27 ص

اليوم.. محاكمة شبكة للاتجار فى البشر بالتجمع الأول

اليوم.. محاكمة شبكة
عادل عبد العال
dostor.org/2553868

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 10 متهمين؛ لاتهامهم بتكوين شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلى مختار علي وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كان المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين، خلال فبراير 2018 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل واصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية، وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثاني "نجار" في التشكيل مأذونًا شرعيًا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة، عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات" ومن تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه يأتي دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما في أرحامهن غير مبالي بحياتهن، قاتلًا ما بين أحشائهن من أجنة ليأتي دور باقي المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعًا من تلك الأفعال أسوأ استغلال في أعمال الدعارة لجمع المال الحرام، ولسائر أشكال الاستغلال الجنسي بعرضهن على الرجال من راغبي ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ 4 أيام

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ 6 أيام

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

محمود حميدة: "الأقصر للسينما" يفتح جسورًا بين مصر والدول الإفريقية

"فيفا" يقرر تنظيم كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا

سيناريوهات تشكيل «حكومة وحدة» فى إسرائيل بعد انتخابات أبريل

ads
الأكثر قراءة

بالأسماء.. الفائزون فى انتخابات الصحفيين

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

زيدان يمتدح صفقة ريال مدريد الجديدة

فورلان يقترب من بدء مسيرته التدريبية

تقرير.. جارديم يسير على الطريق الصحيح لإنقاذ موناكو

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. الفائزون فى انتخابات الصحفيين

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

ads
كشكول

منافسة قوية بأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر

غدًا.. استكمال عمل حملة 100 مليون صحة بـ"أصول" الزقازيق

ختام المنتدى السادس للباحثين الشباب بألسن عين شمس

ننشر مواعيد التصفية النهائية لتحدى القراءة العربى بسوهاج الأزهرية

حملة نور الحياة تفحص عيون طلاب ١١ مدارس بالإسكندرية

الأمصار

مفاجأة.. 3 مصريين من بين ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

السبت.. إضراباً عاماً في غزة تنديداً بممارسات "حماس"

وفاة السعودي صاحب "السبابة" في حادث نيوزيلندا "صور"

هجوماً انتحارياً يستهدف مهاجرين من آخر جيب لداعش بسوريا

وفاة الأميرة السعودية البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

ليس الزهرة.. أى الكواكب أقرب إلى الأرض؟

"الاسترخاء والشاي والقهوة"..أبرز عادات وتقاليد مسلمي نيوزيلندا

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎