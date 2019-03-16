اليوم..إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة بقصر النيل

تنظر الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم، بتهمة التجمهر، واستعراض القوة، في منطقة قصر النيل، بالقضية المقيدة برقم 2038 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامي زين الدين.



وكانت النيابة العامة، قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.