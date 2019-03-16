وفاة مواطن سعودى متأثرًا بإصابته فى هجوم نيوزيلندا

توفي مواطن سعودي متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الدامي في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا، أمس الجمعة، بحسب ما جاء في بيان لسفارة السعودية في ويلنجتون.



وقال بيان للسفارة على تويتر: "تنعى سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنجتون المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فجر هذا اليوم السبت بالتوقيت المحلي، متأثرًا باصابته إثر الاعتداء الإرهابي في مدينة كرايس تشيرش".



وفي وقت سابق، أكدت السفارة السعودية، في بيان صدر صباح أمس الجمعة، أن مواطنًا سعوديًا أصيب بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.