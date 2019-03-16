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السبت 16/مارس/2019 - 05:38 ص

نصائح للإقلاع عن إدمان السجائر

إقلاع عن إدمان السجائر
إقلاع عن إدمان السجائر
إسلام جمال
dostor.org/2553821

على الرغم من أن كل المدخنين يعرفون خطورة التدخين وآثاره المدمرة على الصحة؛ إلا أنهم يستمرون في التدخين، البعض منهم بقصد وعدم رغبة في الإقلاع والبعض الآخر يتمنى أن يقلع عن التدخين ولكن إرادته ضعيفة.

لذا قدمت مجلة "reader’s digest" عدد من النصائح من مدخنين سابقين ساعدتهم على التخلص من هذه العادة السيئة:

الحمل: بعض النساء عندما عرفن أنهن حوامل قاطعن السجائر خوفًا على صحة الجنين.

التخرج من الجامعة: والبدء في حياة جديدة؛ لأن البعض أردا أن يدخل الحياة العملية بصحة جيدة والبدء في صفحة جديدة.

غسيل الأسنان: مثلما يستخدم البعض العلكة للتخلص من التدخين، يستخدم البعض معجون الأسنان لعلاج هذا الإدمان، فكلما شعروا بالرغبة في التدخين يقومون بغسل أسنانهم.

منع التدخين في العمل: بعض الشركات تمنع التدخين في مبانيها؛ حفاظًا على صحة الموظفين وبالتالي هذا يكون عامل مساعد للتخلص من التدخين.

غلاء سعر السجائر: عندما تجد نفسك محتاج ماليًا وأن مواردك المالية محدودة وجزء كبير من ميزانيك تصرفه على السجائر، فتبدأ في التفكير في الإقلاع.

الإقلاع التدريجي: البُعد عن التدخين بشكل مفاجئ، يجعلك غير قادر على الوفاء بوعدك؛ لذلك حاول التقليل من عدد السجائر التي تدخنها بشكل يومي، حتى تستطيع مع الوقت التخلي نهائيًا.

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