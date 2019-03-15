الإحصاء: التبادل التجاري مع دول الخليج تخطى 14 مليار دولار خلال 2018

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي شهد تحسنًا ملحوظًا بعد أن ارتفع إلى 14.2 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 13.2 مليار دولار خلال عام 2017، نتيجة زيادة قيمة واردات مصر من دول الخليج إلى 10.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى الخليج 3.9 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بحوالي 5.1 مليار دولار في عام 2017.



واحتلت السعودية صدارة دول الخليج من حيث حجم التبادل التجاري مع مصر، والذي ارتفع إلى 7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، تأثرًا بارتفاع قيمة الواردات من السعودية إلى 5.6 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2017، وفي المقابل انخفضت قيمة الصادرات المصرية إليها من 1.5 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وفي مرتبة لاحقة حلت الإمارات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري معها 3.3 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017، حيث ارتفعت الواردات منها إلى 1.3 مليار دولار مقابل 962 مليون دولار، فيما تراجعت الصادرات المصرية إليها من 2.7 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار.



وفي المقابل، سجل التبادل التجاري مع الكويت ارتفاعًا إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، حيث قفزت الواردات المصرية من الكويت إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار، وتراجعت الصادرات من 346.6 مليون دولار إلى 276.4 مليون دولار.