بالصور.. تكريم لبلبة ودرة بوشوشة فى ختام حفل افتتاح "الأقصر للسينما"

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة عدد من الفنانين المصريين والتونسيين في حفل الافتتاح الذي أقيم داخل معبد الكرنك.



كما كرم خلال المهرجان عدد من الفنانين منهم المنتجة التونسية درة بوشوشة، والفنانة لبلبة، بالإضافة إلى إهداء هذه الدورة لروح كل من: الموسيقار المصري اليوناني أندريا رايدر، ومخرج الرسوم المتحركة مصطفي الحسن من النيجر، والمخرج المصري توفيق صالح، والمخرج الموريتاني ميد هوندو.



يذكر أن المهرجان يرفع شعار السينما حيوات أخرى، وكان تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة وهي الأفلام "الروائية الطويلة، والتسجيلية الطويلة، والروائية القصيرة، والحريات، والطلبة"، إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

