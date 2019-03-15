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الجمعة 15/مارس/2019 - 10:34 م

إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية

إعلان النتائج الأولية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2553802

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين فى الإسكندرية، برئاسة المستشار إبراهيم المصري، رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد انتهاء من عملية فرز الأصوات في التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، عن حصول الدكتور ضياء رشوان علي ٨٥ صوتا، ورفعت رشاد ١٩ صوتا وعبدالنبي عبدالستار ٥ أصوات.
وأظهرت المؤشرات الاولية للعضوية حصول خالد ميري علي ٦٨ صوتا، يليه محمد شبانه ٦٦ صوتا، ومحمد يوسف ٤٥ صوتا، ودعاء النجار ٣٦ صوتا، ومحمود كامل ٣٥ صوتا، وبهاء مباشر ٣٨، وحماد الرمحي ٣٧، وهيثم النويهي ٣٢.
وكانت عدد الأصوات التي أدلت بأصواتها ١١٦، كما تبين وجود صوتين باطل، وذلك بعد أن تم مد باب التصويت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بدلا من الساعة السابعة بسبب الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع.
كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت عن غلق باب التصويت، فى تمام الثامنة مساءً وذلك بعد مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية.

إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
إعلان النتائج الأولية لانتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية
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