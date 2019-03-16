السبت 16/مارس/2019 - 02:05 ص
340.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
dostor.org/2553799
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 340.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 350 دولارًا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 340.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 350 دولارًا للطن.
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