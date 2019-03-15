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الجمعة 15/مارس/2019 - 10:30 م

بعد فوزه بمقعد النقيب.. ضياء رشوان يوجه أول رسالة لـ "الصحفيين"

ضياء رشوان
ضياء رشوان
وليد صلاح والحسين عبيد
dostor.org/2553798

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد، إنه نيابة عن كل الزملاء المحترمين ممن تقدموا بالترشح، أتقدم بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف رشوان في أول كلمة له بعد إعلان فوزه نقيبًا للصحفيين، أن نقابة الصحفيين العريقة لن ولم يكن لها مكان إلا بعموميتها، وهي ليست مجرد مبنى، ولكنها حياة ومهنة وحب.

وتابع: "هذا المشهد الذي شهدناه اليوم، نتمنى أن نراه في كل مناسبة، فإن هذه المرحلة خطيرة على المهنة والمؤسسات والصحافة والنقابة وعليكم فلا تتركونا، ومن هذه اللحظة وبعد أن يتم إعلان نتيجة مجلس النقابة، أتمنى أن تراقبونا ولا تتركونا وتدعمونا وتكونوا معنا".

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلنت منذ قليل عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810، ورفعت رشاد منافسه الأول حصل على 1580 صوتا.

وبلغ إجمالي الحضو 4588 عضوا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوتا، والصحيحة 4823.

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